올해 경북에서 농기계 사고로 23명 숨져
입력 2025.08.20 (22:06) 수정 2025.08.20 (22:17)
올 들어 지난 달까지 경북에서 농기계 사고로 모두 23명이 숨지고 336명이 부상을 당했습니다.
특히 사상자의 90%가 60세 이상 농민이었고, 경운기 사고가 전체의 62.4%로 가장 많았습니다.
