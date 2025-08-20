헤어진 여자친구 찾아가 난동 피운 경찰 간부 입건

동영상 고정 취소

경북경찰청은 헤어진 여자 친구를 협박한 혐의로 예천경찰서 소속 50대 A 경위를 불구속 입건해 조사하고 있습니다.



A 경위는 전 여자 친구가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우고, 여러 차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 사건 직후 A 경위의 직위를 해제하고 감찰 조사를 진행하는 한편, 100미터 이내 피해자 접근도 금지시켰습니다.



