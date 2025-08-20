헤어진 여자친구 찾아가 난동 피운 경찰 간부 입건
입력 2025.08.20 (22:04) 수정 2025.08.20 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경북경찰청은 헤어진 여자 친구를 협박한 혐의로 예천경찰서 소속 50대 A 경위를 불구속 입건해 조사하고 있습니다.
A 경위는 전 여자 친구가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우고, 여러 차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 사건 직후 A 경위의 직위를 해제하고 감찰 조사를 진행하는 한편, 100미터 이내 피해자 접근도 금지시켰습니다.
A 경위는 전 여자 친구가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우고, 여러 차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 사건 직후 A 경위의 직위를 해제하고 감찰 조사를 진행하는 한편, 100미터 이내 피해자 접근도 금지시켰습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 헤어진 여자친구 찾아가 난동 피운 경찰 간부 입건
-
- 입력 2025-08-20 22:04:39
- 수정2025-08-20 22:11:39
경북경찰청은 헤어진 여자 친구를 협박한 혐의로 예천경찰서 소속 50대 A 경위를 불구속 입건해 조사하고 있습니다.
A 경위는 전 여자 친구가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우고, 여러 차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 사건 직후 A 경위의 직위를 해제하고 감찰 조사를 진행하는 한편, 100미터 이내 피해자 접근도 금지시켰습니다.
A 경위는 전 여자 친구가 근무하는 직장에 찾아가 난동을 피우고, 여러 차례에 걸쳐 전화 통화를 시도한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 사건 직후 A 경위의 직위를 해제하고 감찰 조사를 진행하는 한편, 100미터 이내 피해자 접근도 금지시켰습니다.
-
-
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr박준우 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.