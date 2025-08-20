영월의료원, ‘하늘 반창고’ 어린이 진료비 지원
입력 2025.08.20 (22:08) 수정 2025.08.20 (22:23)
영월의료원이 어린이의 병원 진료비를 지원하는 '하늘 반창고' 사업을 올해 11월 14일까지 추진합니다.
지원 대상은 기준 중위 소득 150% 이하 가정의 18살 이하 주민입니다.
선정된 사람에겐 통원 치료비와 입원비 가운데 본인 부담금을 1인당 500만 원 한도에서 지원해줍니다.
이 사업은 어린이가 경제적 부담없이 치료를 받게 하기 위한 국민건강보험공단 사회공헌 사업입니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
