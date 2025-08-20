민주당 충청권 의원 “국회 세종의사당·대통령집무실 올해 설계 공모”

동영상 고정 취소

김경수 지방시대위원장과 충청권 더불어민주당 의원 10여 명이 오늘, 국회 세종의사당 부지를 찾았습니다.



이들은 "국회 세종의사당과 대통령 집무실 설계 공모를 올해 안에 추진하고, 공사 착수도 곧 가능할 것으로 기대한다"고 말했습니다.



김 위원장은 "정부 공약인 행정수도 완성을 위해 필요한 절차들을 단계적으로 진행하고 있다"고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!