[충북&오늘] 충주 어울림시장 철거 완료…제천 한방엑스포 시구 홍보

동영상 고정 취소

[앵커]



충북 앤 오늘 순서입니다.



안전 문제가 불거진 충주 중앙어울림시장 철거가 마무리돼 역사 속으로 사라졌습니다.



제천한방엑스포와 영동국악엑스포의 성공 개최를 바라는 움직임이 이어지고 있습니다.



지역별 주요 소식, 송국회 기자가 전해드립니다.



[리포트]



충주 도심 한가운데에 차량 130대를 댈 수 있는 4,500㎡ 규모의 임시 주차장이 생겼습니다.



50년 넘게 운영되다 안전 문제로 철거된 옛 중앙어울림시장 부지입니다.



임시 주차장은 오는 22일부터 무료로 개방됩니다.



장기적으로는 지역 축제와 플리마켓 등 다양한 문화 행사장을 갖춘 광장형 주차장으로 새단장하게 됩니다.



[박미정/충주시 경제과장 : "관아골시장, 성서중심시장, 자유시장의 부족한 주차 수요도 해결되고, 시장에도 다녀갈 기회가 되니까 지역 경제 활성화에도 도움이 될 것 같습니다."]



프로야구 한화이글스의 대전 홈경기장에서 제천국제한방천연물산업엑스포 홍보 행사가 진행됐습니다.



엑스포 조직위원회는 경기장 외부 광장에 홍보 부스를 설치해 관람객들에게 행사를 소개하고 기념품을 전달했습니다.



또, 경기 시작 전 조직위원장인 김영환 충청북도지사와 집행위원장인 김창규 제천시장이 각각 시구와 시타에 참여해 엑스포를 알렸습니다.



제천한방엑스포는 20개 국이 참여한 가운데 다음 달 20일부터 한 달 동안 한방엑스포공원에서 열립니다.



다음 달 충북에서 열릴 또 하나의 국제 행사, 영동세계국악엑스포의 성공 개최를 위한 입장권 구매가 이어지고 있습니다.



영동소방서와 영동소방발전협의회 등은 오늘, 520만 원 상당의 엑스포 입장권 1,055명분을 미리 구매하기로 약정했습니다.



영동 출신의 인천 흥국생명 핑크스파이더스 소속 문지윤 배구선수도 입장권 300만 원어치를 구매했습니다.



관람객 100만 명 유치를 목표로 다음 달 12일 개막하는 국악엑스포 입장권은 현재까지 6억 6천 5백만 원 상당, 13만 1,500여 명분이 예매됐습니다.



KBS 뉴스 송국회입니다.



영상편집:오진석



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!