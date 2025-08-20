제천경찰서, 장애인 폭행·대출 강요 30대 구속 송치

동영상 고정 취소

제천경찰서는 장애가 있는 지인을 폭행하고 수억 원을 대출받도록 강요한 혐의로 30대 A 씨를 구속 송치했습니다.



A 씨는 지능 장애가 있는 동창 B 씨를 최근 5년 동안 자신의 회사에서 지내게 하면서 강제로 청소를 시키는 등 학대하고 폭행한 혐의입니다.



또 B 씨의 명의로 금융기관에서 대출 받도록 해 9억 원 가까이 가로챈 혐의도 받습니다.



