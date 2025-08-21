단독 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 윤석열 대통령실, ‘체포 저지’에 유튜버 선동?

입력 2025.08.21 (06:00) 수정 2025.08.21 (06:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


지난 1월, 윤석열 당시 대통령은 체포 위기에 놓여있었습니다.

하지만 윤 전 대통령이 관저에서 나오지 않으면서 체포는 끝내 집행되지 않았습니다.

그러자, 고위공직자범죄수사처가 윤 전 대통령 체포영장 집행을 저지하기 위해 보수 유튜버를 동원했다는 의혹이 불거졌습니다.

유튜브 '신의 한수' 대표 신혜식 씨가 대통령실 전 행정관들과 윤 전 대통령 변호인단 석동현 변호사 등과 통화한 내용 등을 폭로하면서입니다.

신 씨가 대통령실 시민사회수석실 전 행정관인 성삼영 씨와 국정기획비서관실 전 행정관 강 모 씨 등과 통화한 녹취를 KBS가 확보했습니다.


이 통화에는 석 변호사가 폭력 집회를 지시한 걸로 보이는 정황 등과 대통령실 비서관들이 신 씨에게 집행 저지 등을 요구한 내용 등이 담겼습니다.

내란 특검은 대통령실이 체포영장 집행을 저지하기 위해, 보수 유튜버들을 선동했는지 등을 확인할 것으로 보입니다.


■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 윤석열 대통령실, ‘체포 저지’에 유튜버 선동?
    • 입력 2025-08-21 06:00:28
    • 수정2025-08-21 06:00:58
    단독

지난 1월, 윤석열 당시 대통령은 체포 위기에 놓여있었습니다.

하지만 윤 전 대통령이 관저에서 나오지 않으면서 체포는 끝내 집행되지 않았습니다.

그러자, 고위공직자범죄수사처가 윤 전 대통령 체포영장 집행을 저지하기 위해 보수 유튜버를 동원했다는 의혹이 불거졌습니다.

유튜브 '신의 한수' 대표 신혜식 씨가 대통령실 전 행정관들과 윤 전 대통령 변호인단 석동현 변호사 등과 통화한 내용 등을 폭로하면서입니다.

신 씨가 대통령실 시민사회수석실 전 행정관인 성삼영 씨와 국정기획비서관실 전 행정관 강 모 씨 등과 통화한 녹취를 KBS가 확보했습니다.


이 통화에는 석 변호사가 폭력 집회를 지시한 걸로 보이는 정황 등과 대통령실 비서관들이 신 씨에게 집행 저지 등을 요구한 내용 등이 담겼습니다.

내란 특검은 대통령실이 체포영장 집행을 저지하기 위해, 보수 유튜버들을 선동했는지 등을 확인할 것으로 보입니다.

정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
범여권 “띠지 분실 진상규명”…신응석 전 검사장 고발

범여권 “띠지 분실 진상규명”…신응석 전 검사장 고발
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환…“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환…“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나

[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…<br>일본 매우 중요 존재”

이 대통령 “위안부 합의 번복, 바람직하지 않아…일본 매우 중요 존재”
특검도 ‘시계 영상’ 확인…<br>김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.