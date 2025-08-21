사회 ‘3대 특검’ 수사

건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”

입력 2025.08.21 (08:12) 수정 2025.08.21 (08:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구속 기로에 놓인 건진법사 전성배 씨가 오늘 영장실질심사를 포기했습니다.

전 씨 측은 전 씨가 오늘 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열리는 영장심사에 불출석하겠다는 뜻을 어제 특검팀에 제출했습니다.

전 씨 측은 KBS에 “전 씨가 본인 때문에 여러 사람들이 고초를 겪는 상황을 견딜 수 없어해서, 본인도 잘못되어야 한다고 판단했다”고 밝혔습니다.

이에 따라 김건희 특검팀은 오전 9시쯤 전 씨에 대한 구인절차를 진행해, 특검 사무실에서 영장심사 결과를 기다릴 예정입니다.

앞서 특검팀은 지난 19일 전 씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

전 씨는 2022년 4~8월 통일교 측에서 받은 6,000만 원 상당의 그라프사 목걸이와 샤넬백 2개, 천수삼 농축차 등을 △캄보디아 메콩강 부지 개발 등 공적개발원조(ODA) 사업 지원 △YTN 인수 △대통령 취임식 초청 등 각종 통일교 현안 청탁과 함께 김 여사 측에 건넨 혐의를 받고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”
    • 입력 2025-08-21 08:12:37
    • 수정2025-08-21 08:13:33
    사회
구속 기로에 놓인 건진법사 전성배 씨가 오늘 영장실질심사를 포기했습니다.

전 씨 측은 전 씨가 오늘 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열리는 영장심사에 불출석하겠다는 뜻을 어제 특검팀에 제출했습니다.

전 씨 측은 KBS에 “전 씨가 본인 때문에 여러 사람들이 고초를 겪는 상황을 견딜 수 없어해서, 본인도 잘못되어야 한다고 판단했다”고 밝혔습니다.

이에 따라 김건희 특검팀은 오전 9시쯤 전 씨에 대한 구인절차를 진행해, 특검 사무실에서 영장심사 결과를 기다릴 예정입니다.

앞서 특검팀은 지난 19일 전 씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

전 씨는 2022년 4~8월 통일교 측에서 받은 6,000만 원 상당의 그라프사 목걸이와 샤넬백 2개, 천수삼 농축차 등을 △캄보디아 메콩강 부지 개발 등 공적개발원조(ODA) 사업 지원 △YTN 인수 △대통령 취임식 초청 등 각종 통일교 현안 청탁과 함께 김 여사 측에 건넨 혐의를 받고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김영훈
김영훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나

특검도 ‘시계 영상’ 확인…김 여사, 또 거짓 해명했나
[단독] 윤석열 대통령실, ‘체포 저지’에 유튜버 선동?

[단독] 윤석열 대통령실, ‘체포 저지’에 유튜버 선동?
범여권 “띠지 분실 진상규명”…신응석 전 검사장 고발

범여권 “띠지 분실 진상규명”…신응석 전 검사장 고발
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환…“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환…“국가 수호 책임 다했나”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·<br>북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사

김건희 구속 후 세 번째 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사
건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”

건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.