[잇슈 컬처] 미 그래미닷컴, 가수 보아 집중 조명 “K팝 개척자”

입력 2025.08.21 (06:52) 수정 2025.08.21 (06:58)

'잇슈 컬처' 시작합니다.

미국의 음악 전문 매체 '그래미닷컴'이 가수 '보아'씨에 관한 특집 기사를 실었습니다.

어떤 내용인지 첫 소식으로 만나보시죠.

데뷔 25주년을 맛은 보아 씨가 그래미닷컴으로부터 집중 조명을 받았습니다.

그래미닷컴은 최근 'K팝의 여왕 보아를 다섯 곡으로 알아보자'는 제목의 기사를 통해 보아 씨와, 그의 음악 여정을 자세히 소개했는데요.

매체는 보아 씨가 세대와 문화적 장벽을 넘어 K팝의 변화를 이끌어온 개척자라고 평가했고 한국 가수 최초로 일본 음악 시장에서 거둔 여러 성과를 강조했습니다.

또, 보아 씨가 특유의 스타성을 바탕으로 꾸준한 음악적 변신을 시도했다며 많은 히트곡 중에서도 '넘버원'을 비롯해 '발렌티', '온리원' 그리고 가장 최근 발표한 정규 11집 수록곡 '왓 쉬 원츠' 등 다섯 곡을 보아 씨의 음악 세계를 나타내는 대표곡으로 선정했습니다.

