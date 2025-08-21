[단독] ‘교육 미이수’ 면접관 9급 공채 참여…‘적격성’ 논란

동영상 고정 취소

올해 국가공무원 9급 공개채용 면접 과정에서 일부 면접위원들이 사전 교육을 이수하지 않은 사실이 KBS 취재 결과 확인됐습니다.



인사혁신처는 법령 위반은 아니라는 입장이지만, 교육 이수자를 면접위원으로 위촉한다는 방침과는 배치된다는 지적이 나옵니다.



필기 합격자의 20% 정도가 면접에서 탈락한 만큼 적잖은 파장이 예상됩니다.



서지영 기자의 단독보도입니다.



국가공무원 9급 필기시험에 합격한 뒤 지난 6월 면접에 응시한 김모 씨, 면접 도중 "학과가 어디냐"는 질문을 받았습니다.



[김○○/9급 공채 응시자 : "무슨 학과를 다녔길래 그 정책에 자신이 있다고 하는 건지, 자질이 없다는 식으로 몰아가는 질문이었습니다."]



공정채용 운영기준은 응시자의 개인 정보를 면접관에게 제공하지 않도록 규정하고 있습니다.



의도적인 질문이라면 규정 위반 가능성이 큽니다.



다른 응시자는 즉흥적으로 '삼행시'를 지어보라는 요구를 받았습니다.



이는 동일한 평가 기준이 핵심인 구조화 면접 원칙에 어긋납니다.



인사혁신처는 지난 2015년 "온-오프 라인으로 면접 위원 교육 강좌를 이수한 사람을 면접위원으로 위촉한다"고 밝혔습니다.



그러나 KBS가 입수한 자료를 보면 문화체육관광부 면접위원의 78%, 과학기술정보통신부는 66%, 국가보훈부는 33% 정도가 교육을 이수하지 않았습니다.



인사혁신처는 직무 전문성을 갖춘 인사를 위촉했을 뿐 규정 위반은 아니라면서도, 최종적으로 이수 여부를 확인하진 않았다고 밝혔습니다.



인사혁신처가 내세운 방침대로 이뤄지지 않은 면접에 불합격한 응시자는 상실감을 호소했습니다.



[김○○/9급 공채 응시자 : "공정하게 평가해야 되는 그 시험이 자격 없는 면접관들로 인해서 합격과 불합격이 결정되는 그런 결과를 보고 상실감을 느껴…"]



올해 9급 공무원 필기시험 합격자는 5,490명, 이 가운데 20% 정도가 면접에서 탈락해 최종 4,318명이 합격했습니다.



KBS 뉴스 서지영입니다.



