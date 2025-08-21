[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

동영상 고정 취소

전국 대부분 지방에 폭염 특보가 내려진 가운데, 오늘 한낮에 서울이 32도로 어제만큼 덥겠고, 삼척, 김천은 36도까지 오르겠습니다.



더위가 조금 물러간다는 절기 '처서'에도 서울의 낮 기온이 33도까지 오르는 등 당분간 무더위는 꺾이지 않을 전망입니다.



열대야도 이어질 것으로 보여서 더위에 지치지 않게 건강관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘도 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



중부지방에 5~40mm, 남부지방은 5~60mm가 예상되고, 돌풍과 벼락이 동반될 수 있겠습니다.



오늘 하늘에는 구름이 많겠고, 아침까지 일부 내륙 지역에 안개가 끼겠습니다.



제주도는 흐린 가운데 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



현재 기온 보면, 서울이 27.6도, 부산은 27.3도를 가리키고 있습니다.



한낮에는 청주와 광주 34도, 강릉, 대구는 35도가 예상됩니다.



바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



다음 주 화요일에는 중부지방에 비가 오겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:김유진



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!