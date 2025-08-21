뉴스광장

폭우 일주일 지났는데 여전히 단전·단수…폭염에 ‘이중고’

입력 2025.08.21 (07:29) 수정 2025.08.21 (07:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기

[출근길 날씨] 당분간 무더위 계속…곳곳 소나기
“갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체 [잇슈 SNS]

“갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체 [잇슈 SNS]

다음
[앵커]

전국적으로 35도를 넘나드는 무더위가 이어지고 있는데요.

하지만 불과 며칠 전 폭우 피해를 입었던 곳엔 아직까지 전기도, 물도 들어오지 않아 불편을 겪는 주민들이 있습니다.

이윤우 기자가 이들을 만나봤습니다.

[리포트]

한낮에도 손전등을 들어야 할 정도로 깜깜한 계단.

이곳은 아직도 폭우가 퍼붓던 지난 13일에 멈춰있습니다.

물과 전기가 끊겼고, 주민들은 일주일째 집으로 돌아오지 못하고 있습니다.

텅 빈 아파트는 범죄에도 노출됐습니다.

[아파트 주민 : "도어락(잠금장치)하고 문하고 강제로 열려고 하는 게 있어서, 낮에만 사람이 있으니깐 그걸 노리고 또 제2차 피해가 생기더라고요."]

폭우로 아파트 주차장이 잠긴 지 이제 일주일이 넘었지만, 아직 배수 작업조차 마무리되지 않아 침전물이 떠다니고, 차량도 빼내지 못했습니다.

상가도 상황은 마찬가지, 식재료는 모두 썩어버렸고, 전자 제품과 식기도 망가졌습니다.

[김계철/마트 점주 : "복구 비용은 저희가 지금 꿈도 못 꾸고, 그 생각하면은 여기 나와서 일을 못 해요."]

빗물이 빠져나간 자리에는 곰팡이가 가득해 영업을 재개하기도 어렵습니다.

[오승훈/상가 상인 : "단전하고 단수로 지금 8일째, 아무것도 안 되서 아무것도 할 수가 없는 상황입니다. 안에는 곰팡이가 슬고 있고 냄새가, 악취가 있고요."]

상인들은 두 달 전에도 구청에 배수시설을 점검해달라는 민원을 넣었다고 주장합니다.

[아파트 상인/지난 6월 : "하수구 지금 막혀가지고 물 계속 역류한다니깐요. 빨리 조치 좀 해주세요. 비 많이 와요."]

관할 지자체는 관련 내용을 확인 중이라며, 복구를 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이윤우입니다.

촬영기자:최석규/영상편집:고응용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 폭우 일주일 지났는데 여전히 단전·단수…폭염에 ‘이중고’
    • 입력 2025-08-21 07:29:45
    • 수정2025-08-21 07:36:55
    뉴스광장
[앵커]

전국적으로 35도를 넘나드는 무더위가 이어지고 있는데요.

하지만 불과 며칠 전 폭우 피해를 입었던 곳엔 아직까지 전기도, 물도 들어오지 않아 불편을 겪는 주민들이 있습니다.

이윤우 기자가 이들을 만나봤습니다.

[리포트]

한낮에도 손전등을 들어야 할 정도로 깜깜한 계단.

이곳은 아직도 폭우가 퍼붓던 지난 13일에 멈춰있습니다.

물과 전기가 끊겼고, 주민들은 일주일째 집으로 돌아오지 못하고 있습니다.

텅 빈 아파트는 범죄에도 노출됐습니다.

[아파트 주민 : "도어락(잠금장치)하고 문하고 강제로 열려고 하는 게 있어서, 낮에만 사람이 있으니깐 그걸 노리고 또 제2차 피해가 생기더라고요."]

폭우로 아파트 주차장이 잠긴 지 이제 일주일이 넘었지만, 아직 배수 작업조차 마무리되지 않아 침전물이 떠다니고, 차량도 빼내지 못했습니다.

상가도 상황은 마찬가지, 식재료는 모두 썩어버렸고, 전자 제품과 식기도 망가졌습니다.

[김계철/마트 점주 : "복구 비용은 저희가 지금 꿈도 못 꾸고, 그 생각하면은 여기 나와서 일을 못 해요."]

빗물이 빠져나간 자리에는 곰팡이가 가득해 영업을 재개하기도 어렵습니다.

[오승훈/상가 상인 : "단전하고 단수로 지금 8일째, 아무것도 안 되서 아무것도 할 수가 없는 상황입니다. 안에는 곰팡이가 슬고 있고 냄새가, 악취가 있고요."]

상인들은 두 달 전에도 구청에 배수시설을 점검해달라는 민원을 넣었다고 주장합니다.

[아파트 상인/지난 6월 : "하수구 지금 막혀가지고 물 계속 역류한다니깐요. 빨리 조치 좀 해주세요. 비 많이 와요."]

관할 지자체는 관련 내용을 확인 중이라며, 복구를 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이윤우입니다.

촬영기자:최석규/영상편집:고응용
이윤우
이윤우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·<br>북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”

건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.