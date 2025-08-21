뉴스광장

국제 연구진 “인류 최강 잠수 능력은 ‘제주 해녀’” [잇슈 SNS]

입력 2025.08.21 (07:33) 수정 2025.08.21 (07:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

먹방 중 SUV 돌진…간발의 차로 목숨 건진 미 인플루언서들 [잇슈 SNS]

먹방 중 SUV 돌진…간발의 차로 목숨 건진 미 인플루언서들 [잇슈 SNS]
30살 수능 ‘유지 vs 폐지’…학생들의 개편안은?

30살 수능 ‘유지 vs 폐지’…학생들의 개편안은?

다음
최근 국제 연구진이 우리나라 제주 해녀의 잠수 능력이 인류 최강이라는 사실을 밝혀 눈길을 끌고 있습니다.

스코틀랜드 세인트앤드루스 대학 등 국제 공동 연구진이 최근 '한국 해녀의 잠수 행동과 생리학'이란 제목으로 국제학술지에 발표한 논문입니다.

연구진은 평균 70세의 제주 해녀 7명의 실제 조업을 관찰하면서 1700회 이상의 잠수 기록 동안 이들의 심박수와 허벅지 근육의 산소포화도 변화 등을 측정했는데요.

그 결과 해녀들은 하루 평균 255분, 최대 636분을 물속에서 보내는 것으로 나타났습니다.

이는 수중 체류 능력이 비버와 바다수달 등 반수생 포유류를 뛰어넘는 수준으로 인간 가운데 최강의 잠수 능력을 가졌음을 뜻하는데요.

더불어 연구진은 보통 포유류는 잠수할 때 산소를 아끼기 위해 심박수를 낮추고 뇌와 근육으로 가는 혈류를 최소화하는데, 해녀들은 정반대의 결과가 나타났다며 잠수에 유리하도록 몸이 적응한 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

지금까지 잇슈 SNS 였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국제 연구진 “인류 최강 잠수 능력은 ‘제주 해녀’” [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-21 07:33:36
    • 수정2025-08-21 07:39:12
    뉴스광장
최근 국제 연구진이 우리나라 제주 해녀의 잠수 능력이 인류 최강이라는 사실을 밝혀 눈길을 끌고 있습니다.

스코틀랜드 세인트앤드루스 대학 등 국제 공동 연구진이 최근 '한국 해녀의 잠수 행동과 생리학'이란 제목으로 국제학술지에 발표한 논문입니다.

연구진은 평균 70세의 제주 해녀 7명의 실제 조업을 관찰하면서 1700회 이상의 잠수 기록 동안 이들의 심박수와 허벅지 근육의 산소포화도 변화 등을 측정했는데요.

그 결과 해녀들은 하루 평균 255분, 최대 636분을 물속에서 보내는 것으로 나타났습니다.

이는 수중 체류 능력이 비버와 바다수달 등 반수생 포유류를 뛰어넘는 수준으로 인간 가운데 최강의 잠수 능력을 가졌음을 뜻하는데요.

더불어 연구진은 보통 포유류는 잠수할 때 산소를 아끼기 위해 심박수를 낮추고 뇌와 근육으로 가는 혈류를 최소화하는데, 해녀들은 정반대의 결과가 나타났다며 잠수에 유리하도록 몸이 적응한 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

지금까지 잇슈 SNS 였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·<br>북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”

건진법사 전성배 영장심사 포기…“나도 잘못되어야 한다고 생각해”
서울 관악구서 친동생 살해한 <br>40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속

서울 관악구서 친동생 살해한 40대 체포…‘폭발물 자작극’ 배달원 구속
추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대

추석 전 검찰청 폐지부터…잡음 커지자 ‘절충안’ 찾은 당정대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.