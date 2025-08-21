먹방 중 SUV 돌진…간발의 차로 목숨 건진 미 인플루언서들 [잇슈 SNS]
입력 2025.08.21 (07:31) 수정 2025.08.21 (07:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한 상 가득 음식을 시키고 먹음직스럽게 한입 베어 무는 두 남녀.
잠시 뒤 굉음과 함께 식당 유리창이 산산조각 나고 눈앞에 있던 테이블이 순식간에 날아가 버립니다.
음식 인플루언서인 두 사람은 지난 주말 미국 휴스턴의 한 식당에서 리뷰 콘텐츠를 촬영하고 있었는데요.
갑자기 식당 안으로 돌진한 SUV 차량과 맞닥뜨렸습니다.
다행히 몇 센티미터 차이로 충돌을 피해 목숨을 건질 수 있었는데요.
운전자는 경찰에서 차를 주차 상태로 놓고 브레이크에서 발을 뗐는데 갑자기 차가 식당으로 돌진했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
병원 치료 뒤 퇴원한 두 사람은 마지막 식사가 될 뻔 그 순간이 아직도 생생하다면서 "살아있음에 진심으로 감사한다. 두 번째 기회를 얻었다고 생각한다"고 말했습니다.
잠시 뒤 굉음과 함께 식당 유리창이 산산조각 나고 눈앞에 있던 테이블이 순식간에 날아가 버립니다.
음식 인플루언서인 두 사람은 지난 주말 미국 휴스턴의 한 식당에서 리뷰 콘텐츠를 촬영하고 있었는데요.
갑자기 식당 안으로 돌진한 SUV 차량과 맞닥뜨렸습니다.
다행히 몇 센티미터 차이로 충돌을 피해 목숨을 건질 수 있었는데요.
운전자는 경찰에서 차를 주차 상태로 놓고 브레이크에서 발을 뗐는데 갑자기 차가 식당으로 돌진했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
병원 치료 뒤 퇴원한 두 사람은 마지막 식사가 될 뻔 그 순간이 아직도 생생하다면서 "살아있음에 진심으로 감사한다. 두 번째 기회를 얻었다고 생각한다"고 말했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 먹방 중 SUV 돌진…간발의 차로 목숨 건진 미 인플루언서들 [잇슈 SNS]
-
- 입력 2025-08-21 07:31:37
- 수정2025-08-21 07:38:35
한 상 가득 음식을 시키고 먹음직스럽게 한입 베어 무는 두 남녀.
잠시 뒤 굉음과 함께 식당 유리창이 산산조각 나고 눈앞에 있던 테이블이 순식간에 날아가 버립니다.
음식 인플루언서인 두 사람은 지난 주말 미국 휴스턴의 한 식당에서 리뷰 콘텐츠를 촬영하고 있었는데요.
갑자기 식당 안으로 돌진한 SUV 차량과 맞닥뜨렸습니다.
다행히 몇 센티미터 차이로 충돌을 피해 목숨을 건질 수 있었는데요.
운전자는 경찰에서 차를 주차 상태로 놓고 브레이크에서 발을 뗐는데 갑자기 차가 식당으로 돌진했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
병원 치료 뒤 퇴원한 두 사람은 마지막 식사가 될 뻔 그 순간이 아직도 생생하다면서 "살아있음에 진심으로 감사한다. 두 번째 기회를 얻었다고 생각한다"고 말했습니다.
잠시 뒤 굉음과 함께 식당 유리창이 산산조각 나고 눈앞에 있던 테이블이 순식간에 날아가 버립니다.
음식 인플루언서인 두 사람은 지난 주말 미국 휴스턴의 한 식당에서 리뷰 콘텐츠를 촬영하고 있었는데요.
갑자기 식당 안으로 돌진한 SUV 차량과 맞닥뜨렸습니다.
다행히 몇 센티미터 차이로 충돌을 피해 목숨을 건질 수 있었는데요.
운전자는 경찰에서 차를 주차 상태로 놓고 브레이크에서 발을 뗐는데 갑자기 차가 식당으로 돌진했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
병원 치료 뒤 퇴원한 두 사람은 마지막 식사가 될 뻔 그 순간이 아직도 생생하다면서 "살아있음에 진심으로 감사한다. 두 번째 기회를 얻었다고 생각한다"고 말했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.