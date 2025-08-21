검찰, 원경환 전 석공 사장 1심 무죄 ‘항소’

동영상 고정 취소

춘천지방검찰청 영월지청은 원경환 전 대한석탄공사 사장의 중대재해처벌법 위반 사건 1심 재판에서 나온 무죄 판결에 대해 항소했다고 밝혔습니다.



1심에서 무죄가 선고된 것은 재판부가 법리와 사실을 오해했기 때문이라고 영월지청은 주장했습니다.



이에 앞서, 1심 재판부는 3년 전 태백 광부 사망 사고와 관련해 기소된 원 전 사장 등에게 무죄를 선고했습니다.



