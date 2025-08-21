경찰 집중단속 마약사범 60명 검거…절반이 ‘도민’

동영상 고정 취소

제주경찰청은 지난 3월부터 6월까지 마약류 범죄 집중단속을 통해 모두 60명을 검거하고 이 가운데 4명을 구속했다고 밝혔습니다.



특히 검거한 마약사범 60명 가운데 제주도민은 28명으로 절반에 가까운 것으로 조사됐습니다.



경찰은 마약범죄 전담 수사인력을 기존 9명에서 21명으로 대폭 증원하고 내년 1월까지 하반기 마약류 집중단속을 추가로 진행합니다.



