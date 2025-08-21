제주 7월 수출액 역대 최고치…반도체가 견인
입력 2025.08.21 (08:09) 수정 2025.08.21 (10:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국무역협회 제주지부는 지난달 제주지역 수출액이 1년 전과 비교해 142% 넘게 늘어난 3,250만 달러를 기록해 월 단위로는 역대 최고 수출액을 기록했다고 밝혔습니다.
품목별로는 반도체가 같은 기간 181% 넘게 늘어 증가세를 이끌었고, 의약품과 사탕 과자류도 큰 폭으로 늘었습니다.
무역협회는 다만 화장품 수출이 정체되고 있다며 브랜딩 전략과 유통망 확보를 위한 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.
품목별로는 반도체가 같은 기간 181% 넘게 늘어 증가세를 이끌었고, 의약품과 사탕 과자류도 큰 폭으로 늘었습니다.
무역협회는 다만 화장품 수출이 정체되고 있다며 브랜딩 전략과 유통망 확보를 위한 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제주 7월 수출액 역대 최고치…반도체가 견인
-
- 입력 2025-08-21 08:09:00
- 수정2025-08-21 10:34:57
한국무역협회 제주지부는 지난달 제주지역 수출액이 1년 전과 비교해 142% 넘게 늘어난 3,250만 달러를 기록해 월 단위로는 역대 최고 수출액을 기록했다고 밝혔습니다.
품목별로는 반도체가 같은 기간 181% 넘게 늘어 증가세를 이끌었고, 의약품과 사탕 과자류도 큰 폭으로 늘었습니다.
무역협회는 다만 화장품 수출이 정체되고 있다며 브랜딩 전략과 유통망 확보를 위한 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.
품목별로는 반도체가 같은 기간 181% 넘게 늘어 증가세를 이끌었고, 의약품과 사탕 과자류도 큰 폭으로 늘었습니다.
무역협회는 다만 화장품 수출이 정체되고 있다며 브랜딩 전략과 유통망 확보를 위한 지원을 강화하겠다고 밝혔습니다.
-
-
김가람 기자 garam@kbs.co.kr김가람 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.