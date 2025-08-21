양양, 희귀철새 ‘벌매’ 번식 과정 촬영
입력 2025.08.21 (08:18) 수정 2025.08.21 (10:26)
양양생태사진연구회가 멸종위기 야생생물 2급인 '벌매'의 번식 과정을 촬영했습니다.
촬영시기는 올해 7월이며 촬영장소는 백두대간 능선입니다.
연구회는 이곳에서 포란에서 이소까지 벌매의 번식 과정을 두 달여에 걸쳐 촬영했습니다.
양양생태사진연구회가 멸종위기 야생생물 2급인 '벌매'의 번식 과정을 촬영했습니다.
