양양, 희귀철새 ‘벌매’ 번식 과정 촬영

양양생태사진연구회가 멸종위기 야생생물 2급인 '벌매'의 번식 과정을 촬영했습니다.



촬영시기는 올해 7월이며 촬영장소는 백두대간 능선입니다.



연구회는 이곳에서 포란에서 이소까지 벌매의 번식 과정을 두 달여에 걸쳐 촬영했습니다.



