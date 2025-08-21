동해시, ‘큰 글씨’ 지방세 고지서 발급

동영상 고정 취소

동해시는 지방세 납부 고지서를 '큰 글씨'로 제작해 발급합니다.



큰 글씨 고지서는 과세액과 계좌번호 등 주요 정보를 큰 글씨로 작성한 것입니다.



이는 노인이나 시력이 나쁜 시민들이 보다 쉽게 과세 내역을 확인하도록 하기 위한 것입니다.



큰 글씨는 올해 12월 자동차세 고지서부터 적용됩니다.



