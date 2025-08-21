“충북 유통 농수산물, 안전 기준 적합”

동영상 고정 취소

충북보건환경연구원은 지역에서 유통되는 주요 농수산물이 모두 안전 기준에 적합했다고 밝혔습니다.



연구원은 최근 고추와 마늘 등 농수산물 85건의 잔류 농약과 중금속, 동물용 의약품 등 450여 가지 수치를 검사한 결과, 모두 기준치 이하였다고 설명했습니다.



연구원은 고온다습한 여름철에 병해충이 발생하기 쉽고 수산물 양식 과정에서 의약품 오남용이 있을 수 있다면서 안전 관리를 강조했습니다.



