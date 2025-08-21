충주시, 사과 재배 전문 인력 양성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충주시가 고품질 사과 생산을 위해 전문 농업 경영인을 육성합니다.



이를 위해 올 연말까지 농가 현장 실습 중심의 맞춤형 컨설팅 교육 프로그램을 운영합니다.



교육은 전문가가 1주일에 두 번 농가를 직접 방문해 사과 생육 단계별 관리 기술과 병해충 방제, 수형 관리 등에 대해 실습 위주로 진행합니다.



