충주시, 사과 재배 전문 인력 양성
입력 2025.08.21 (08:28) 수정 2025.08.21 (10:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충주시가 고품질 사과 생산을 위해 전문 농업 경영인을 육성합니다.
이를 위해 올 연말까지 농가 현장 실습 중심의 맞춤형 컨설팅 교육 프로그램을 운영합니다.
교육은 전문가가 1주일에 두 번 농가를 직접 방문해 사과 생육 단계별 관리 기술과 병해충 방제, 수형 관리 등에 대해 실습 위주로 진행합니다.
이를 위해 올 연말까지 농가 현장 실습 중심의 맞춤형 컨설팅 교육 프로그램을 운영합니다.
교육은 전문가가 1주일에 두 번 농가를 직접 방문해 사과 생육 단계별 관리 기술과 병해충 방제, 수형 관리 등에 대해 실습 위주로 진행합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충주시, 사과 재배 전문 인력 양성
-
- 입력 2025-08-21 08:28:30
- 수정2025-08-21 10:20:31
충주시가 고품질 사과 생산을 위해 전문 농업 경영인을 육성합니다.
이를 위해 올 연말까지 농가 현장 실습 중심의 맞춤형 컨설팅 교육 프로그램을 운영합니다.
교육은 전문가가 1주일에 두 번 농가를 직접 방문해 사과 생육 단계별 관리 기술과 병해충 방제, 수형 관리 등에 대해 실습 위주로 진행합니다.
이를 위해 올 연말까지 농가 현장 실습 중심의 맞춤형 컨설팅 교육 프로그램을 운영합니다.
교육은 전문가가 1주일에 두 번 농가를 직접 방문해 사과 생육 단계별 관리 기술과 병해충 방제, 수형 관리 등에 대해 실습 위주로 진행합니다.
-
-
천춘환 기자 southpaw@kbs.co.kr천춘환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.