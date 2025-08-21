제천시보건소, 장애인 재활 프로그램 운영
입력 2025.08.21 (08:28) 수정 2025.08.21 (10:21)
제천시보건소가 다음 달부터 석 달 동안 매주 목요일마다 장애인 재활 프로그램을 운영합니다.
대상은 만 19세 이상 뇌병변·지체장애인입니다.
대상은 만 19세 이상 뇌병변·지체장애인입니다.
제천시보건소가 다음 달부터 석 달 동안 매주 목요일마다 장애인 재활 프로그램을 운영합니다.
대상은 만 19세 이상 뇌병변·지체장애인입니다.
대상은 만 19세 이상 뇌병변·지체장애인입니다.
진희정 기자 5w1h@kbs.co.kr
