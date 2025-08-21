태양의서커스 ‘쿠자’ 부산 첫 공연…“극한의 곡예”

동영상 고정 취소

태양의서커스 공연인 '쿠자'가 오늘부터 다음달 28일까지 해운대 센텀시티 특설무대에서 열립니다.



부산에선 처음 선보이는 '쿠자'는 곡예와 광대술을 결합한 정통 서커스 작픔으로 '죽음의 바퀴' 등 10여 개 다양한 공연으로 구성돼 "극한 곡예의 정수"라는 평을 받고 있습니다.



2007년 초연한 쿠자는 지금까지 20여 개국 60여 개 도시에서 800만 명이 관람했으며 국내에서는 2018년 서울 공연에서 20만 명의 관객을 모으기도 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!