부산국제공연예술마켓 공식 초청작 26편 확정
입력 2025.08.21 (08:39) 수정 2025.08.21 (09:40)
부산시는 다음 달 24일부터 닷새간 열리는 '부산국제공연예술마켓' 행사의 초청작 26편을 확정했습니다.
올해 행사에서는 예술감독단이 선정한 초청작 26편을 포함해 국내외에서 주목받는 우수 작품 100여 편이 소개됩니다.
올해 행사에서는 예술감독단이 선정한 초청작 26편을 포함해 국내외에서 주목받는 우수 작품 100여 편이 소개됩니다.
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
