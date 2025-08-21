부산국제공연예술마켓 공식 초청작 26편 확정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산시는 다음 달 24일부터 닷새간 열리는 '부산국제공연예술마켓' 행사의 초청작 26편을 확정했습니다.



올해 행사에서는 예술감독단이 선정한 초청작 26편을 포함해 국내외에서 주목받는 우수 작품 100여 편이 소개됩니다.



