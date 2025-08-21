‘거제-통영 고속도로’ 예비타당성조사 통과
입력 2025.08.21 (08:49) 수정 2025.08.21 (09:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
'거제-통영 고속도로' 건설 사업이 어제(20일) 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했습니다.
총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.
총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘거제-통영 고속도로’ 예비타당성조사 통과
-
- 입력 2025-08-21 08:49:02
- 수정2025-08-21 09:26:25
'거제-통영 고속도로' 건설 사업이 어제(20일) 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했습니다.
총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.
총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.
-
-
진정은 기자 chris@kbs.co.kr진정은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.