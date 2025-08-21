‘사천공항 국제공항 승격’ 토론회, 다음 달 열려
입력 2025.08.21 (08:49) 수정 2025.08.21 (09:26)
사천공항 국제공항 승격과 확장을 위한 정책 토론회가 다음 달 1일 국회 의원회관에서 열립니다.
경상남도와 사천시가 공동 주관하는 이번 토론회에는 사천공항의 인프라 확장과 국제선 취항 등 7차 공항개발 종합계획 반영을 위한 전략과 과제를 논의합니다.
사천공항 국제공항 승격과 확장을 위한 정책 토론회가 다음 달 1일 국회 의원회관에서 열립니다.
