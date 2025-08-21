U-20 축구 국가대표팀, 28일부터 김해서 전지훈련

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

20살 이하 축구 국가대표팀이 오는 28일부터 다음 달 5일까지 김해종합운동장에서 전지훈련을 합니다.



국가대표팀은 다음 달 칠레에서 열리는 국제축구연맹 20살 이하 월드컵 준비에 나서며, 오는 30일과 31일에는 공개 훈련도 진행할 예정입니다.



또, 다음 달 3일, 김해 FC와 친선경기도 합니다.



