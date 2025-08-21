뉴스광장(대구)

LH, 신탁 전세사기 주택 매입…“제도 보완 필요”

입력 2025.08.21 (08:56) 수정 2025.08.21 (09:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘기후대응댐’ 정밀 재검토…찬반 논란 재확산

‘기후대응댐’ 정밀 재검토…찬반 논란 재확산
2026학년도 수능 원서 접수 시작

2026학년도 수능 원서 접수 시작

다음
[앵커]

지난해 11월 전세사기 특별법 개정으로 LH가 신탁 전세사기 피해 주택을 구제할 길이 열렸는데요.

법 개정 이후 대구에서 처음으로 LH가 신탁 전세사기 피해 주택을 매입했습니다.

하지만 근본적인 문제 해결을 위해선 제도적 보완이 시급하다는 목소리가 높습니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

2017년에 지은 대구 북구의 한 다세대 주택입니다.

이 곳에 사는 주민 대다수는 신탁 전세사기 피해자입니다.

임대인이 집을 지으면서 소유권을 신탁 회사에 넘겼는데, 이를 숨기고 전세 계약을 맺은 겁니다.

신탁회사 동의가 없는 전세 계약은 모두 불법, 임대인은 모두 17가구로부터 보증금 15억 원을 빼돌렸습니다.

[정태운/대구 전세사기피해자대책위원장/블루하임 입주자 : "(계약 당시에) 이 신탁 회사가 무엇이냐고 물으니까, 이 집을 관리해 주는 대기업이라고 생각하면 된다고…."]

계약 자체가 불법인 탓에 임차인들은 주택임대차보호법상 대항력도 인정받지 못했습니다.

다행히 전세사기 특별법 개정으로 LH가 대구의 피해 주택 16가구를 매입할 수 있게 됐습니다.

LH는 감정 평가액보다 싼 가격에 해당 주택을 매입한 뒤, 그 차액을 피해자에게 일부 반환합니다.

그러나 근본적으로 신탁 전세 사기를 막기 위해선 이러한 사례를 널리 알리고, 소유권 이전 여부 고지와 동의 의무화 등 제도적 보완이 필요하다는 지적이 많습니다.

[한민정/정의당 대구시장 위원장 : "신탁사는 실제적으로 임대인들과 전혀 소통이나 관여가 없이, 기존 임대인한테만 모든 것을 다 맡기는 상황인 거예요."]

한편 LH는 대구지역 신탁 전세사기 20가구에 대해 추가 매입을 추진 중입니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:신상응

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • LH, 신탁 전세사기 주택 매입…“제도 보완 필요”
    • 입력 2025-08-21 08:56:03
    • 수정2025-08-21 09:21:35
    뉴스광장(대구)
[앵커]

지난해 11월 전세사기 특별법 개정으로 LH가 신탁 전세사기 피해 주택을 구제할 길이 열렸는데요.

법 개정 이후 대구에서 처음으로 LH가 신탁 전세사기 피해 주택을 매입했습니다.

하지만 근본적인 문제 해결을 위해선 제도적 보완이 시급하다는 목소리가 높습니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

2017년에 지은 대구 북구의 한 다세대 주택입니다.

이 곳에 사는 주민 대다수는 신탁 전세사기 피해자입니다.

임대인이 집을 지으면서 소유권을 신탁 회사에 넘겼는데, 이를 숨기고 전세 계약을 맺은 겁니다.

신탁회사 동의가 없는 전세 계약은 모두 불법, 임대인은 모두 17가구로부터 보증금 15억 원을 빼돌렸습니다.

[정태운/대구 전세사기피해자대책위원장/블루하임 입주자 : "(계약 당시에) 이 신탁 회사가 무엇이냐고 물으니까, 이 집을 관리해 주는 대기업이라고 생각하면 된다고…."]

계약 자체가 불법인 탓에 임차인들은 주택임대차보호법상 대항력도 인정받지 못했습니다.

다행히 전세사기 특별법 개정으로 LH가 대구의 피해 주택 16가구를 매입할 수 있게 됐습니다.

LH는 감정 평가액보다 싼 가격에 해당 주택을 매입한 뒤, 그 차액을 피해자에게 일부 반환합니다.

그러나 근본적으로 신탁 전세 사기를 막기 위해선 이러한 사례를 널리 알리고, 소유권 이전 여부 고지와 동의 의무화 등 제도적 보완이 필요하다는 지적이 많습니다.

[한민정/정의당 대구시장 위원장 : "신탁사는 실제적으로 임대인들과 전혀 소통이나 관여가 없이, 기존 임대인한테만 모든 것을 다 맡기는 상황인 거예요."]

한편 LH는 대구지역 신탁 전세사기 20가구에 대해 추가 매입을 추진 중입니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:신상응
박진영
박진영 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 국회 본회의 상정…국민의힘<br> 무제한 토론 예정

[속보] EBS법 개정안, 국회 본회의 상정…국민의힘 무제한 토론 예정
[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”

[속보] 국회, 신임 법사위원장에 추미애 선출…“권력기관 개혁 최선 다할 것”
경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색

경찰, 김영환 지사 ‘돈봉투 수수 의혹’ 충북도청 압수수색
이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”

이 대통령 “북 3단계 비핵화 추진…미국 공조·북한 대화로 여건 조성”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.