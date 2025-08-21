2026학년도 수능 원서 접수 시작

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

2026학년도 대입수능시험 원서 접수가 오늘(21일)부터 다음 달 5일까지 진행됩니다.



원서 접수는 재학생과 졸업생은 출신 학교, 검정고시 합격자는 주소지 관할 교육청에서 할 수 있습니다.



특히, 올해부터는 수험생 편의를 위해 온라인 사전 입력 시스템이 전면 도입돼 관련 누리집에서 응시 정보를 미리 입력할 수 있습니다.



올해 수능은 11월 13일 치러집니다.



