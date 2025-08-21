지난달 수출, 대구 늘고 경북은 줄어

동영상 고정 취소

지난 달 대구의 수출은 늘고 경북은 줄었습니다.



대구본부세관의 자료를 보면 지난 달 대구의 수출액은 전기전자제품과 자동차부품 등의 수출 호조로 전년 동월 대비 9.6% 증가한 7억9천만 달러를 기록했습니다.



반면 경북은 철강과 화공제품 등의 부진으로 5.5% 감소한 32억3천만 달러로 집계됐습니다.



같은 기간 수입액 역시 대구는 15.1% 늘었고 경북은 3.3% 줄었습니다.



