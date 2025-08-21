지난달 수출, 대구 늘고 경북은 줄어
입력 2025.08.21 (08:57) 수정 2025.08.21 (09:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난 달 대구의 수출은 늘고 경북은 줄었습니다.
대구본부세관의 자료를 보면 지난 달 대구의 수출액은 전기전자제품과 자동차부품 등의 수출 호조로 전년 동월 대비 9.6% 증가한 7억9천만 달러를 기록했습니다.
반면 경북은 철강과 화공제품 등의 부진으로 5.5% 감소한 32억3천만 달러로 집계됐습니다.
같은 기간 수입액 역시 대구는 15.1% 늘었고 경북은 3.3% 줄었습니다.
대구본부세관의 자료를 보면 지난 달 대구의 수출액은 전기전자제품과 자동차부품 등의 수출 호조로 전년 동월 대비 9.6% 증가한 7억9천만 달러를 기록했습니다.
반면 경북은 철강과 화공제품 등의 부진으로 5.5% 감소한 32억3천만 달러로 집계됐습니다.
같은 기간 수입액 역시 대구는 15.1% 늘었고 경북은 3.3% 줄었습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 지난달 수출, 대구 늘고 경북은 줄어
-
- 입력 2025-08-21 08:57:58
- 수정2025-08-21 09:22:11
지난 달 대구의 수출은 늘고 경북은 줄었습니다.
대구본부세관의 자료를 보면 지난 달 대구의 수출액은 전기전자제품과 자동차부품 등의 수출 호조로 전년 동월 대비 9.6% 증가한 7억9천만 달러를 기록했습니다.
반면 경북은 철강과 화공제품 등의 부진으로 5.5% 감소한 32억3천만 달러로 집계됐습니다.
같은 기간 수입액 역시 대구는 15.1% 늘었고 경북은 3.3% 줄었습니다.
대구본부세관의 자료를 보면 지난 달 대구의 수출액은 전기전자제품과 자동차부품 등의 수출 호조로 전년 동월 대비 9.6% 증가한 7억9천만 달러를 기록했습니다.
반면 경북은 철강과 화공제품 등의 부진으로 5.5% 감소한 32억3천만 달러로 집계됐습니다.
같은 기간 수입액 역시 대구는 15.1% 늘었고 경북은 3.3% 줄었습니다.
-
-
우동윤 기자 seagarden@kbs.co.kr우동윤 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.