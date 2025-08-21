대구 국제음악제 내일 개막…28일까지 열려
대구시와 대구음악협회는 내일(22일)부터 오는 28일까지 2025 대구국제음악제를 대구콘서트하우스에서 엽니다.
이번 음악제는 대구 시립교향악단의 개막 공연을 시작으로 대구-제주 음악 교류, 지역 신진 작곡가의 초연 무대 등 모두 4차례에 걸쳐 진행됩니다.
