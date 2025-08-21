[날씨] 광주·전남 한낮 무더위 지속…강한 소나기 주의

동영상 고정 취소

오늘도 어제만큼 덥겠습니다.



여전히 광주 전남 전 지역에는 폭염 특보가 발효 중인데요,



밤사이 열대야가 나타난 곳들도 많습니다.



한낮 기온도 광주 34도, 여수 32도, 목포 33도 등으로 대부분 지역에서 30도를 웃돌겠고요,



습도가 높아 체감온도는 더 높겠습니다.



오늘 하늘에는 구름이 대체로 많겠고, 특히 오늘은 강한 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다.



광주와 전남 지역에 5~60mm의 비가 예상되고요,



비가 내리는 동안 돌풍과 천둥, 번개가 동반되는 곳도 있겠습니다.



다음은 자세한 지역별 기온입니다.



아침 기온 어제와 비슷하게 시작하고 있습니다.



한낮 기온은 장성 35도, 함평 34도까지 오르겠습니다.



순천의 낮 최고 기온 32도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.



목포의 한낮 기온 33도, 진도와 장흥 32도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



신안을 비롯한 도서 지역은 32도가 예상됩니다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하겠습니다.



절기 처서를 앞두고 있지만, 당분간 무더위가 지속되겠고요,



곳곳에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!