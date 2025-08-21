고용위기 선제대응지역 지정 환영 잇따라

동영상 고정 취소

고용노동부가 고용 위기 선제대응지역으로 광주 광산구와 여수시를 지정한 데 대해 환영의 목소리가 잇따랐습니다.



금호타이어정상화를 위한 시민대책위는 보도자료를 내고 정부 지원이 본격적으로 시작된다는 점에서 뜻깊다며, 위기를 해결하기 위한 실질적인 후속 조치도 이어져야 한다고 강조했습니다.



여수상의도 이번 지정이 중요한 전환점이 될 것이라며 대기업부터 협력업체, 상용직과 일용직에 이르기까지 실질적인 지원이 이루어지도록 노력하겠다고 밝혔습니다.



