방화로 돌보던 노모 숨지게 한 50대 ‘징역 10년’
입력 2025.08.21 (09:16) 수정 2025.08.21 (10:09)
자기 집에 불을 내 병간호하며 보살펴온 80대 어머니를 숨지게 한 딸에게 중형이 내려졌습니다.
대전지법 제13형사부는 존속살해와 현주건조물방화치사 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 10년을 선고했습니다.
A씨는 2023년 12월 2일, 대전시 동구에 있던 자기 거주지에 불을 내 방에 있던 80대 어머니를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
A씨는 지병을 앓던 어머니를 병간호하면서 요양병원 문제로 갈등을 빚었고, 범행 당일에도 말다툼하다가 불을 지른 것으로 조사됐습니다.
박연선 기자 zion@kbs.co.kr
