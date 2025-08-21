대전 도시철도·버스정류장 등 홍보매체 무료 개방

동영상 고정 취소

대전시가 도시철도와 버스정류장 등 시청 소유 홍보매체 1,265면을 관내 소상공인과 비영리단체에게 무료 개방합니다.



이번에 제공되는 홍보매체는 대형 홍보판 2면과 도시철도 광고판 134면, 버스정류장 도착안내 단말기 1,128면, 대전시청 외벽 LED 전광판 1면 등입니다.



신청은 다음 달 16일까지며, 대전에 본점이나 사무소를 둔 업체 중 행정 지원 대상으로 규정된 법인이나 비영리법인, 소기업 등이 할 수 있습니다.



