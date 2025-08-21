충남도, 1,011억 원 규모 기업성장 벤처펀드 결성
입력 2025.08.21 (09:17) 수정 2025.08.21 (10:10)
충남도가 유니콘 기업 육성을 위해 기업성장 벤처펀드 조성에 나섰습니다.
충남도는 한국벤처펀드, IBK기업은행 등과 벤처펀드 결성식을 열고 한국모태펀드 6백억 원, 충남도와 금융기관 4백억 원 등 모두 1,011억 원 규모의 벤처펀드를 조성하기로 했습니다.
충남도는 한국벤처펀드, IBK기업은행 등과 벤처펀드 결성식을 열고 한국모태펀드 6백억 원, 충남도와 금융기관 4백억 원 등 모두 1,011억 원 규모의 벤처펀드를 조성하기로 했습니다.
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr
