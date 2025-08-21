김건희, 특검 출석…‘건진 통일교 청탁 의혹’ 조사

동영상 고정 취소

김건희 여사가 오늘(21일) 구속 후 세 번째 특검 조사를 받습니다.



김 여사는 당초 어제(20일) 소환을 통보받았으나 건강이 좋지 않아 출석이 어렵다는 내용의 자필 불출석 사유서를 특검팀에 내고 일정을 하루 연기했습니다.



오늘 조사에서는 '건진법사·통일교 청탁 의혹'에 관한 신문이 이뤄질 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 김 여사에 대해 조사해야 할 부분이 아직 많이 남아 있다는 점을 고려해 오늘까지인 구속 기간을 오는 31일까지로 연장해달라고 법원에 신청해 허가받았습니다.



