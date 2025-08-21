‘건진법사’ 전성배 구속 영장심사 포기

동영상 고정 취소

통일교의 김건희 여사 로비 창구 역할을 한 것으로 의심받는 '건진법사' 전성배 씨가 오늘 구속 영장 실질심사를 포기했습니다.



전 씨 측은 전 씨가 오늘 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열리는 영장심사에 불출석하겠다는 뜻을 어제 특검팀에 제출했습니다.



전 씨 측은 KBS에 "전 씨가 본인 때문에 여러 사람들이 고초를 겪는 상황을 견딜 수 없어해서, 본인도 잘못되어야 한다고 판단했다"고 밝혔습니다.



이에 따라 김건희 특검팀은 전 씨에 대한 구인절차를 진행해, 특검 사무실에서 영장심사 결과를 기다릴 예정입니다.



