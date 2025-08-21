930뉴스(강릉)

영동지역 폭염·가뭄 지속…강릉 급수제한 본격

입력 2025.08.21 (10:58) 수정 2025.08.21 (14:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[930뉴스 강릉 오프닝]

[930뉴스 강릉 오프닝]
강릉지역 학교 급식 정상 운영…교육청 대책반 구성

강릉지역 학교 급식 정상 운영…교육청 대책반 구성

다음
강원 동해안 등 영동지역에 폭염특보와 함께 무더위와 가뭄이 이어지고 있습니다.

특히, 강릉과 동해, 삼척, 양양에는 폭염경보가 내려진 가운데, 낮 최고기온이 37~38도를 웃도는 폭염이 계속되고 있습니다.

또, 강릉은 비 소식 없이 극심한 가뭄이 이어지면서 주 상수원인 오봉저수지 저수율이 20.1%까지 떨어졌습니다.

강릉시는 계량기 50% 잠금 급수제한을 이어가는 한편, 시민들의 절수 동참을 당부했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 영동지역 폭염·가뭄 지속…강릉 급수제한 본격
    • 입력 2025-08-21 10:58:23
    • 수정2025-08-21 14:09:06
    930뉴스(강릉)
강원 동해안 등 영동지역에 폭염특보와 함께 무더위와 가뭄이 이어지고 있습니다.

특히, 강릉과 동해, 삼척, 양양에는 폭염경보가 내려진 가운데, 낮 최고기온이 37~38도를 웃도는 폭염이 계속되고 있습니다.

또, 강릉은 비 소식 없이 극심한 가뭄이 이어지면서 주 상수원인 오봉저수지 저수율이 20.1%까지 떨어졌습니다.

강릉시는 계량기 50% 잠금 급수제한을 이어가는 한편, 시민들의 절수 동참을 당부했습니다.
강규엽
강규엽 기자

이 기사가 좋으셨다면

강릉-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
[속보] ‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄

[속보] ‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄
이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”

이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.