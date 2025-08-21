강릉지역 학교 급식 정상 운영…교육청 대책반 구성
입력 2025.08.21 (10:59)
강릉시가 어제(20일)부터 실질적 제한 급수를 시작한 가운데 학교 급식은 정상 운영되고 있습니다.
강원도교육청은 현재 강릉지역 모든 학교가 급식 준비에 이상이 없는 것으로 파악됐으며, 제한 급수 장기화에 대비해 교육청 차원의 대책반도 구성했다고 설명했습니다.
강원도교육청은 매일 학교 상황을 점검할 예정이며, 특히, 이달(8월) 26일에는 강릉지역 영양교사들과 대책 회의도 개최합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.