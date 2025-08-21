삼척시, 재난 대피 일시구호세트 구입 추진
입력 2025.08.21 (11:02) 수정 2025.08.21 (15:14)
삼척시가 재난 재해에 신속하게 지원하기 위해 재난 대피 지원용 일시구호세트를 구입합니다.
일시구호세트는 칫솔과 치약, 수건, 비옷, 비누, 화장지 등 재난 초기 생활에 필수적인 물품으로 구성됩니다.
삼척시는 이달(8월) 안에 일시구호세트 100개를 구입해, 재난 상황 발생 시 이재민에게 신속하게 배포할 계획입니다.
