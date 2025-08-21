태백시, 청렴도 향상·부패 방지 조례 제정 추진

동영상 고정 취소

태백시가 청렴도 향상과 부패 방지를 위한 조례안을 입법 예고하고 시민 의견을 수렴하는 등 다음 달(9월)까지 관련 조례 제정을 추진합니다.



조례안에는 청렴도 향상과 부패 방지를 위한 기본계획 수립과 시행, 교육과 홍보사업 추진, 관련 시스템 구축 등의 내용이 담겨있습니다.



태백시는 국민권익위원회가 주관하는 공공기관 종합청렴도 평가에서 2023년과 지난해 2년 연속 가장 낮은 등급인 5등급을 받는 등 청렴도 향상이 시급한 과제로 손꼽혀왔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!