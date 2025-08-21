제주4·3 기록물, 디지털 복원 등 체계적 보존

동영상 고정 취소

유네스코 세계기록유산으로 등재된 제주4·3기록물의 체계적 보존과 디지털 복원이 본격 추진됩니다.



제주도와 4·3평화재단은 국가기록원과 함께 형무소에서 온 엽서 25점을 디지털로 복원하고, 4·3위원회 채록 영상 등 비디오테이프 3점에 대한 장기 보존 방안을 협의했다고 밝혔습니다.



4·3기록물은 희생자와 유족의 증언, 진상 규명 과정, 화해와 상생의 기록 등을 담은 자료로 일부 기록물은 50년 이상 지나 변질 우려가 높은 상황입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!