1960~70년대 제주 기록사진 100여 점 온라인 공개

제주도는 1960~70년대에 생성된 제주도 기록사진 백여 점과 해설자료를 제주도 누리집에 공개했다고 밝혔습니다.



이번에 공개된 사진들은 교통과 시설물 건립, 행사 사진 등으로 1962년 10월 최초 시내버스 개통식, 1968년 4월 여객선 안성호 취항식, 1963년 6월 제주 화북동에서 열린 권농일 행사 당시 모내기 작업을 담은 사진 등입니다.



제주도는 앞으로 매월 2편 내외의 기록 콘텐츠를 지속해 공개할 예정입니다.



