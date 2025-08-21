강원도, ‘청렴 실적’ 인사 가점…전국 최초

동영상 고정 취소

강원도가 공무원의 청렴 활동 실적을 인사 가점에 반영하기로 했습니다.



이는 전국 최초로 시행하는 제도입니다.



이 제도는 공무원이 청렴 교육에 참여하거나 관련 제안을 하면 이를 근무성적평정에 반영하는 것입니다.



이 제도는 내년부터 전면 시행합니다.



