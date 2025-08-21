강원도, ‘청렴 실적’ 인사 가점…전국 최초
입력 2025.08.21 (11:10) 수정 2025.08.21 (15:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도가 공무원의 청렴 활동 실적을 인사 가점에 반영하기로 했습니다.
이는 전국 최초로 시행하는 제도입니다.
이 제도는 공무원이 청렴 교육에 참여하거나 관련 제안을 하면 이를 근무성적평정에 반영하는 것입니다.
이 제도는 내년부터 전면 시행합니다.
이는 전국 최초로 시행하는 제도입니다.
이 제도는 공무원이 청렴 교육에 참여하거나 관련 제안을 하면 이를 근무성적평정에 반영하는 것입니다.
이 제도는 내년부터 전면 시행합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원도, ‘청렴 실적’ 인사 가점…전국 최초
-
- 입력 2025-08-21 11:10:31
- 수정2025-08-21 15:21:47
강원도가 공무원의 청렴 활동 실적을 인사 가점에 반영하기로 했습니다.
이는 전국 최초로 시행하는 제도입니다.
이 제도는 공무원이 청렴 교육에 참여하거나 관련 제안을 하면 이를 근무성적평정에 반영하는 것입니다.
이 제도는 내년부터 전면 시행합니다.
이는 전국 최초로 시행하는 제도입니다.
이 제도는 공무원이 청렴 교육에 참여하거나 관련 제안을 하면 이를 근무성적평정에 반영하는 것입니다.
이 제도는 내년부터 전면 시행합니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.