태백시, 부패 방지 조례 제정 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

태백시가 부패 방지 조례 제정을 추진합니다.



현재 나온 조례안에는 부패 방지 기본계획 수립, 교육과 홍보사업 추진 등이 담겨 있습니다.



태백시는 국민권익위원회의 공공기관 종합청렴도 평가에서 2023년부터 2년 연속으로 가장 낮은 등급인 5등급을 받았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!