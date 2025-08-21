철원, ‘시장놀이터’ 다음 달 13일 열려

동영상 고정 취소

철원군은 다음 달(9월) 13일, 동송읍 고석정에서 '제13회 재미있고 즐거운 소풍' 행사를 마련합니다.



시장놀이터는 주민들이 참여해 만드는 '벼룩시장'입니다.



여기에선 재활용 가능한 물품과 공예품을 판매합니다.



또, 춤과 마술 등 문화공연과 먹을거리판매장도 마련됩니다.



행사 참여 업체는 수익의 10%를 사회에 기부합니다.



