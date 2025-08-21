영월의료원, ‘하늘 반창고’ 사업…어린이 진료비 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영월의료원이 어린이의 병원 진료비를 지원하는 '하늘 반창고' 사업을 올해 11월 14일까지 추진합니다.



지원 대상은 기준 중위 소득 150% 이하 가정의 18살 이하 주민입니다.



선정된 사람에겐 통원 치료비와 입원비 가운데 본인 부담금을 1인당 500만 원 한도에서 지원해줍니다.



