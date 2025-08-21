930뉴스(청주)

충북 전역 폭염특보…낮 최고 31~34도

입력 2025.08.21 (11:18) 수정 2025.08.21 (13:20)

충북은 오늘 구름이 많겠고 낮 기온이 31도에서 34도까지 오르는 무더위가 이어지겠습니다.

현재 청주와 옥천, 영동엔 폭염경보가 충주와 제천 등 나머지 시·군엔 폭염주의보가 내려졌습니다.

내일도 아침 최저 기온이 22도에서 26도 분포로 청주와 충주, 음성, 옥천 등을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.

청주기상지청은 당분간 대부분 지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.

구병회
구병회 기자

기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

