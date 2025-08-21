“오송 참사 국정조사 처리” vs “야당 탄압·보복 규탄”

동영상 고정 취소

특검 수사와 주요 쟁점 법안 처리 등을 두고 여야가 대치하고 있습니다.



'오송 참사' 국정 조사 계획서의 국회 본회의 상정도 이달 말로 미뤄졌는데요.



충북의 여야 상황, 이유진 기자가 보도합니다.



국회의 오송 참사 국정조사 계획서 처리일이 오는 27일로 잠정 예고됐습니다.



원래 이달 초였다가 오는 21일, 그리고 27일로 두 차례 미뤄진 겁니다.



민주당은 충북은 물론 최근, 중앙당 원내대책회의에서도 국정조사 추진 의지를 분명히 했습니다.



오송 참사 국정조사를 촉구하는 SNS 피켓 시위에 전국 각지의 지방의원까지 속속 동참하고 있습니다.



국민의힘의 동의 등 여야 협의가 국정조사 실현의 관건이 될 전망입니다.



[이광희/더불어민주당 국회의원/청주 서원 : "(이르면) 9월 1일부터 시작해서 약 한 달간 국정조사가 진행될 것으로 예상됩니다. 필요한 기관들을 판단해서, 검찰청을 비롯해 국무조정실 등이 추가될 가능성이 있고요."]



국민의힘은 특검의 당사 압수수색 시도를 저지하기 위한 비상 대응 체제를 유지하고 있습니다.



충북 국회의원 3명도 야당 탄압, 정치 보복이라면서 강하게 반발하고 있습니다.



내일(22일), 청주에서 열릴 전당대회에서 지도부를 선출한 뒤 당사 비상 대기에 돌입하는 등 당력 분산을 막는데 집중하겠단 계획입니다.



[엄태영/국민의힘 국회의원/제천·단양 : "정당 민주주의를 완전히 부정하고 파괴하는 폭거고 당원의 개인 정보까지, 계좌번호까지 다 보겠다는 것은 당에 대한 심각한 도전이고 이건 민주주의에 대한 도전이죠."]



여야의 강 대 강 대치 국면 속에 오송 참사 국정조사 채택과 주요 쟁점 법안 처리 여부에 관심이 쏠립니다.



KBS 뉴스 이유진입니다.



영상편집:조의성



