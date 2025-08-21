930뉴스(청주)

“오송 참사 국정조사 처리” vs “야당 탄압·보복 규탄”

입력 2025.08.21 (11:19) 수정 2025.08.21 (15:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북 전역 폭염특보…낮 최고 31~34도

충북 전역 폭염특보…낮 최고 31~34도
충주 LNG발전소 정부 심의 임박…갈등 최고조

충주 LNG발전소 정부 심의 임박…갈등 최고조

다음
[앵커]

특검 수사와 주요 쟁점 법안 처리 등을 두고 여야가 대치하고 있습니다.

'오송 참사' 국정 조사 계획서의 국회 본회의 상정도 이달 말로 미뤄졌는데요.

충북의 여야 상황, 이유진 기자가 보도합니다.

[리포트]

국회의 오송 참사 국정조사 계획서 처리일이 오는 27일로 잠정 예고됐습니다.

원래 이달 초였다가 오는 21일, 그리고 27일로 두 차례 미뤄진 겁니다.

민주당은 충북은 물론 최근, 중앙당 원내대책회의에서도 국정조사 추진 의지를 분명히 했습니다.

오송 참사 국정조사를 촉구하는 SNS 피켓 시위에 전국 각지의 지방의원까지 속속 동참하고 있습니다.

국민의힘의 동의 등 여야 협의가 국정조사 실현의 관건이 될 전망입니다.

[이광희/더불어민주당 국회의원/청주 서원 : "(이르면) 9월 1일부터 시작해서 약 한 달간 국정조사가 진행될 것으로 예상됩니다. 필요한 기관들을 판단해서, 검찰청을 비롯해 국무조정실 등이 추가될 가능성이 있고요."]

국민의힘은 특검의 당사 압수수색 시도를 저지하기 위한 비상 대응 체제를 유지하고 있습니다.

충북 국회의원 3명도 야당 탄압, 정치 보복이라면서 강하게 반발하고 있습니다.

내일(22일), 청주에서 열릴 전당대회에서 지도부를 선출한 뒤 당사 비상 대기에 돌입하는 등 당력 분산을 막는데 집중하겠단 계획입니다.

[엄태영/국민의힘 국회의원/제천·단양 : "정당 민주주의를 완전히 부정하고 파괴하는 폭거고 당원의 개인 정보까지, 계좌번호까지 다 보겠다는 것은 당에 대한 심각한 도전이고 이건 민주주의에 대한 도전이죠."]

여야의 강 대 강 대치 국면 속에 오송 참사 국정조사 채택과 주요 쟁점 법안 처리 여부에 관심이 쏠립니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

영상편집:조의성

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “오송 참사 국정조사 처리” vs “야당 탄압·보복 규탄”
    • 입력 2025-08-21 11:19:28
    • 수정2025-08-21 15:19:13
    930뉴스(청주)
[앵커]

특검 수사와 주요 쟁점 법안 처리 등을 두고 여야가 대치하고 있습니다.

'오송 참사' 국정 조사 계획서의 국회 본회의 상정도 이달 말로 미뤄졌는데요.

충북의 여야 상황, 이유진 기자가 보도합니다.

[리포트]

국회의 오송 참사 국정조사 계획서 처리일이 오는 27일로 잠정 예고됐습니다.

원래 이달 초였다가 오는 21일, 그리고 27일로 두 차례 미뤄진 겁니다.

민주당은 충북은 물론 최근, 중앙당 원내대책회의에서도 국정조사 추진 의지를 분명히 했습니다.

오송 참사 국정조사를 촉구하는 SNS 피켓 시위에 전국 각지의 지방의원까지 속속 동참하고 있습니다.

국민의힘의 동의 등 여야 협의가 국정조사 실현의 관건이 될 전망입니다.

[이광희/더불어민주당 국회의원/청주 서원 : "(이르면) 9월 1일부터 시작해서 약 한 달간 국정조사가 진행될 것으로 예상됩니다. 필요한 기관들을 판단해서, 검찰청을 비롯해 국무조정실 등이 추가될 가능성이 있고요."]

국민의힘은 특검의 당사 압수수색 시도를 저지하기 위한 비상 대응 체제를 유지하고 있습니다.

충북 국회의원 3명도 야당 탄압, 정치 보복이라면서 강하게 반발하고 있습니다.

내일(22일), 청주에서 열릴 전당대회에서 지도부를 선출한 뒤 당사 비상 대기에 돌입하는 등 당력 분산을 막는데 집중하겠단 계획입니다.

[엄태영/국민의힘 국회의원/제천·단양 : "정당 민주주의를 완전히 부정하고 파괴하는 폭거고 당원의 개인 정보까지, 계좌번호까지 다 보겠다는 것은 당에 대한 심각한 도전이고 이건 민주주의에 대한 도전이죠."]

여야의 강 대 강 대치 국면 속에 오송 참사 국정조사 채택과 주요 쟁점 법안 처리 여부에 관심이 쏠립니다.

KBS 뉴스 이유진입니다.

영상편집:조의성
이유진
이유진 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시

내란특검, 국회사무처 압수수색 …영장에 ‘피의자 추경호’ 적시
실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정

실거주 목적만 수도권 주택 거래 …외국인 토지거래허가구역 지정
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.